В России число погибших в авиакатастрофах выросло в 2,5 раза

За 2018 год жертвами крушения самолетов в России стали 128 человек, что в два с половиной раза больше, чем годом ранее. Три четверти всех происшествия обусловлены человеческим фактором. Такие данные приводит Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

По информации МАК, в прошлом году в России произошло 42 авиапроисшествия, из них 22 катастрофы. В одной из них – крушение АН-148 в Подмосковье в феврале – погиб 71 человек. В 2017 году зафиксировано 39 авиапроисшествий, жертвами которых стал 51 человек, пишет «Коммерсант». При этом Россия стала лидером среди стран, подписавших Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.

На втором месте в писке по числу погибших – Украина, где в восьми авиакатастрофах погибли 24 человека. Третьей идет Молдавия, где восемь человек погибли в результате одной катастрофы. В Казахстане в 2018 году произошло шесть ЧП с самолетами, в Белоруссии – одно, погибших в этих государствах не было.

В отчете МАК уточняет, что 75% авиапроисшествий объясняются человеческим фактором. Эту проблему должно решить развитие техники, которые снижает роль человека в управлении самолетом.

«Растущий уровень автоматизации приводит к необходимости фундаментально переопределить всю систему человек – самолет – среда, по крайней мере до того, как мы перейдем к полностью беспилотной авиации, что рано или поздно произойдет, нравится это кому-то или нет», – пояснил глава МАКа Сергей Зайко.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.03.19

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