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NewDayNews.ru

Суббота, 8 июня 2019, 08:39 мск

Новости Транспорт

В Германии 21 школьник пострадал в ДТП

Фото: www.welt.de

В Германии школьный автобус столкнулся с автомобилем. В результате пострадали 23 человека, в том числе 21 учащийся.

Как сообщает Die Welt со ссылкой на данные местной полиции, ДТП произошло вблизи немецкого города Арнштадт (федеральная земля Тюрингия). В автобусе находились 49 школьников в возрасте от 16 до 18 лет, они ехали из Баден-Вюртемберга.

По предварительным данным, 75-летний водитель легкового автомобиля не заметил автобус, когда пересекал трассу. Он попытался затормозить, но не успел. Машину отбросило в кювет.

В результате аварии 21 школьник получил травмы, шестеро подростков госпитализированы. Также при столкновении пострадали водитель и пассажир автомобиля.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

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