Чиновники задумали строить новую трассу от Краснодара до Крымского моста

Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымом, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Сегодня из Краснодара в Крым можно добраться двумя маршрутами: трасса А-289 протяженностью 150 км идет в Славянск-на-Кубани и Темрюк, вторая дорога – через Крымск и Джигинку. Трафик на автомобильной части Крымского моста постоянно растет (в настоящее время – около 36 тыс. автомобилей в сутки). В результате дальние подходы к мосту не справляются с потоком машин, а летом движение почти останавливается из-за пробок.

Новая дорога от столицы Кубани до Темрюка протяженностью 128 км должна пройти южнее А-289 – от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290. Завершить работы планируется в 2022 году. Трассу к Крымскому мосту планируется построить по госзаказу. Обоснование инвестиций на строительство дороги еще идет. Источник, близкий к «Автодору», оценивает стоимость строительства 1 км дороги в 1 млрд рублей с сопутствующими работами и оформлением земельных участков.

Издание отмечает, что изначально Росавтодор намеревался реконструировать дорогу А-289 – на данный момент действует госконтракт на подготовку обоснования инвестиций в реконструкцию этой трассы, работа должна быть завершена в январе 2020 года. Однако в итоге появилась идея построить новую дорогу, которая пройдет вне города. Если реконструировать существующую дорогу с учетом роста интенсивности движения, то придется расширять ее до шести полос, строить множество обходов населенных пунктов и переустраивать коммуникации. В итоге это обойдется дороже строительства новой трассы.

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 30.08.19

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