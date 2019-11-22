Глава «Победы» заявил о рисках катастроф по вине работников аэропортов

Генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков заявил о риске катастроф из-за халатного отношения к работе сотрудников аэропортов. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо главы авиакомпании министру транспорта Евгению Дитриху.

Из документа следует, что во Внуково и Пулково, а также в аэропортах Минеральных Вод, Владикавказа, Краснодара и Перми обнаружена устойчивая динамика «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке. По словам Калмыкова, существующие подходы к осмотру и очистке взлетно-посадочных полос (ВПП) от посторонних предметов неэффективны. По его словам, за десять месяцев 2019 года самолеты «Победы» получили повреждения шасси 104 раза.

Калмыков заявил о реальной угрозе безопасности полетов, поскольку в ходе внеплановых осмотров ВПП, маршрутов руления и стоянок самолетов причины повреждения шасси работники наземных служб аэропортов не выявили. Гендиректор «Победы» призвал главу Минтранса поспособствовать проведению анализа случаев повреждения авиашин, разработке плана по снижению факторов риска на взлетно-посадочных полосах и включению в Федеральные авиационные правила требований по процедуре осмотра ВПП.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.11.19

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