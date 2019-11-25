В 2020 году в России подскочат цены на автомобили

В 2020 году цены на новые автомобили в России вырастут, несмотря на сокращение спроса на рынке. Главная причина – повышение ставки утилизационного сбора. Правительство компенсирует снижение таможенных пошлин на легковые автомобили.

Увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 года было согласовано правительством и утверждено премьером Дмитрием Медведевым 15 ноября, пишет «Коммерсант». Ставки в сегменте легковых автомобилей выросли в больше степени – в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), а машины с двигателем от 3,5 л – больше (рост на 145%).

Как пояснили в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака, рост утильбора – реакция на снижение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты. Минимально возможная стоимость автомобилей на российском рынке уже достигнута, всем автодилерам придется повышать цены.

При этом на рынке седьмой месяц подряд наблюдается падение спроса. По словам экспертов, заводы в России недозагружены: в 2018 году в стране продано только 1,8 млн машин. В январе-октябре продажи сократились на 2,4%, до 1,4 млн машин, тогда как большинство заводов строились из расчета на продажи в 3 млн автомобилей в год.

Стоимость новых машин и так традиционно увеличивается в начале года из-за обновления модельного ряда и других объективных факторов. Повышение утильсбора окажет дополнительный эффект. Аналитики считают, что рост будет поэтапный. Грядущее увеличение цен на легковые автомобили оценивают в 3-5%. Игроки рынка рассчитывают, что новость о росте стоимости машин подогреет интерес граждан.

Впрочем, некоторые специалисты считают, что рост спроса будет небольшим, так как у населения нет свободных средств и оно закредитовано, а «для клиентов премиальных марок это вообще не играет роли». Не исключено, что оживление спроса в декабре может произойти, хотя по итогам года все равно ожидается падение продаж на 2-3%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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