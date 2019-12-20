«Будут новые ценники, чудес не ждите»: россиян предупредили о подорожании машин с января

В России с января наступающего года автомобили среднего ценового сегмента подорожают на 35-100 тыс. рублей, предупреждают дилеры. Соответствующие письма от автопроизводителей получили дилерские центры Mitsubishi, Jaguar Land Rover, Chevrolet и Cadillac. Уведомления от других производителей ожидаются до конца следующей недели, сообщает РИА «Новости».

По словам президента группы компаний Favorit Motors Владимира Попова, машины «подорожают минимум от 35 до 100 тысяч рублей в среднем ценовом сегменте». Он подчеркнул, что «это уже аксиома». Будут новые ценники практически от всех автопроизводителей, отметил Попов, призвав потенциальных клиентов не ждать чудес.

Главной причиной повышения цен дилеры и производители называют индексацию утилизационного сбора. Напомним, рост ставок утильсбора с 1 января 2020 года был согласован кабмином утвержден премьером Дмитрием Медведевым 15 ноября. Ставки в сегменте легковых автомобилей выросли в большей степени – в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (увеличение на 46,1%), а машины с двигателем от 3,5 л – больше (рост на 145%). Сбор на автомобили с двигателем 1-2 литра возрастет на 112,4%, на машины с двигателем 2-3 литра – на 123,5%, с двигателем 3-3,5 литра – на 126,5%. Как пояснили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Козака, повышение ставок вызвано снижением таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты.

Так, BMW с 1 января поднимет цены на 2% на весь модельный ряд, или на 50-60 тысяч рублей. Цены на все модели Volvo с начала года вырастут на 30-110 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Автомобили Chery подорожают на 5%.

По оценке аналитического агентства «Автостат», с 2014 по 2019 годы средняя цена на новый легковой автомобиль в России взлетела на 78% – до 1,54 миллиона рублей. Исходя из этого показателя, за новую машину в 2020 году придется отдать на 77 тысяч больше, чем в уходящем, а цены вырастут примерно на 2-5%.

Стоит отметить, что на автомобильном рынке восьмой месяц подряд наблюдается падение спроса. В ноябре, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России снизились на 6,4%. За минувший месяц объем отечественного авторынка составил 156,8 тыс. автомобилей, что на 10,6 тыс. машин меньше, чем в ноябре прошлого года. Общий объем рынка новых автомобилей в РФ в 2019 году составил 1,5 млн штук – на 2,8% меньше, чем в январе-ноябре 2018 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.12.19

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