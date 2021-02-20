Британцам пообещали 3 тысячи фунтов за отказ от поездок на машине

Власти Великобритании запустили пилотный проект, в ходе которого автомобилисты, отказавшиеся от езды на своей машине, могут получить 3 тысячи фунтов стерлингов. Об этом сообщает газета The Times.

В программе участвуют автомобили с дизельными и бензиновыми двигателями, выпущенные до 2016 и 2006 года соответственно. В тестовом режиме проект заработает весной 2021 года в Ковентри.

Проект направлен на уменьшение количества автомобильных пробок и улучшение качества воздуха. Программа будет действовать два года, затем власти оценят ее эффективность.

Полученные деньги можно будет использовать на оплату проезда в общественном транспорте, такси или каршеринг, а также на покупку велосипедов, электроскутеров.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 20.02.21

В ГИБДД предупредили об эвакуации машин, мешающих уборке снега (СПИСОК УЛИЦ). / Из-за состояния дорог в Свердловской области число ДТП увеличилось в два раза. / В Кургане водитель иномарки сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»