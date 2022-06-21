В России зафиксирован рост числа авиакатастроф

В 2021 году в России произошли три авиакатастрофы, в которых погибли 38 человек. При этом в 2020 году их не было. Об этом сообщил Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

За последние десять лет, с 2012 по 2021 год, в гражданской авиации России случилось 198 катастроф с воздушными судами. Жертвами крушений стали 740 человек, передает РБК. Десятилетием ранее аварий с самолетами было на 46% меньше, однако они приводили к большему количеству погибших – почти 1000.

МАК проводит расследование каждого авиационного происшествия в России и еще 11 странах ближнего зарубежья. Все три произошедшие за 2021 год авиакатастрофы были связаны с самолетами регионального класса. Лайнер Ан-26 потерпел крушение на Камчатке, тогда погибли 28 человек. Затем такой же самолет упал под Хабаровском, жертвами стали шестеро. L-410 авиакомпании «Аэросервис» рухнул в Иркутской области, погибли четыре человека.

По данным МАК, 75% авиационных происшествий связаны с человеческим фактором. К авариям нередко приводит неэффективная работа менеджеров, которые не предпринимают должных усилий, если выявляются некоторые нарушения правил полетов. Так, к катастрофе с L-410 привели три попытки посадки воздушного судна, в каждой из-которых были нарушены базовые правила безопасности полетов.

Москва, Зоя Осколкова

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