Граница России и Грузии временно закрыта из-за непогоды

Грузия временно приостановила работу таможенно-пропускного пункта (ТПП) «Казбеги» на границе с Россией. Причиной стала плохая погода.

Сильные ливни идут в этом районе несколько дней подряд. Реки Терек и Девдораки вышли из берегов и повредили участок дороги, которая ведет к границе с Россией.

«В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной сложными метеорологическими условиями в Дарьяльском ущелье, на таможенно-пропускном пункте «Казбеги» приостановлены все процедуры таможенного контроля», – уточнили в Службе доходов министерства финансов Грузии.

Всех сотрудников поста перевели в безопасную зону. Отмечается, что КПП продолжит работу в штатном режиме, как только погода улучшится.

Владикавказ, Зоя Осколкова

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