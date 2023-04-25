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Вторник, 25 апреля 2023, 11:31 мск

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Антимонопольная служба будет следить за ценами на авиабилеты по России

Федеральная антимонопольная служба возобновила мониторинг стоимости авиабилетов на внутренних направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отслеживание стоимости перелетов будет проводиться по 170 направлениям, пишут «Известия». «По мере выявления маршрутов, на которых наблюдается повышение цен на авиабилеты, ФАС России проводит работу по установлению причин их роста. Мониторинг будет проводиться с 13.04.2023 по 11.01.2024», – уточнили в антимонопольной службе.

В ФАС добавили, что учитывают минимально доступную цену в продаже, по которой пассажир имеет возможность приобрести авиабилет в наблюдаемый период, включая промотарифы и безбагажные.

Ранее замглавы Минтранса России Игорь Чалик заявил, что стоимость авиабилетов в летнем сезоне может подняться на 15-30%. Чиновник связал это с отсутствием решения властей по субсидированию внутренних авиаперевозок.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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