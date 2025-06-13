Росавиация уточнила данные о полетах на Ближний Восток

Воздушное пространство Израиля и Ирана закрыто для полетов гражданских воздушных судов по решению авиационных властей этих государств. Как сообщила Росавиация, российские авиакомпании, выполняющие полеты в эти страны или через их воздушное пространство, оповещены.

«Авиакомпании планируют маршруты полетов в другие страны Ближнего Востока в обход закрытого воздушного пространства. Возможны корректировки в расписании рейсов российских авиакомпаний», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в ночь на пятницу Израиль нанес серию ударов по ядерным объектам Ирана. Тегеран заявил о подготовке ответных мер, после чего в израильской прессе появились данные о массированной атаке дронами со стороны Тегерана.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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