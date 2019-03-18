Признаки «цветной заразы»: Сербия стала новой целью Запада

В беспорядках в Сербии, которые произошли накануне в столице республики – Белграде, есть признаки «цветной революции». Как считает известный российский политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, очевидны попытки Запада расшатать ситуацию в этой стране. В интервью РИА «Новый День» эксперт выразил уверенность, что в Сербии повторить сценарий, разыгранный в 2014 году на Украине, будет гораздо сложнее.

По оценке Мартынова, сейчас протестные выступления в Сербии еще рано называть «цветной революцией». «Я бы сказал, что об этом говорить еще рано, хотя, конечно, определенные тревожные симптомы, безусловно, есть. Открытая аффилированность так называемой оппозиции с разнообразными западными фондами, в том числе, с организациями товарища Сороса (Джордж Сорос – американский финансист, имя которого связывают с «бархатными» революциями на постсоветском пространстве), прямо указывает на искусственность происходящего», – сказал Мартынов.

Эксперт отметил, что оппозиционеры в Белграде сейчас очевидно «перехватывают популистскую повестку», и намерения у этих политических сил серьезные. «Пока власти Сербии справляются с этой «заразой», но определенные тревожные симптомы, конечно, имеют место быть», – сказал политолог.

По его словам, в сложившихся условиях, президенту Сербии Александру Вучичу необходимо действовать жестко. «Как показывает практика, в подобных ситуациях единственное возможное лекарство от этой цветной заразы – решительные и жесткие действия властей. Если власть готова на это, то, возможно, им удастся предотвратить эскалацию подобных мероприятий», – считает Мартынов.

При этом, Мартынов выразил уверенность, что каким бы ни было дальнейшее развитие событий, повлиять на отношения между народами России и Сербии будет гораздо сложнее, чем это было на Украине.

«Отношения с Россией в Сербии имеют достаточно давний исторический консенсус и находятся в надполитической области. Кто бы ни приходил к власти в Сербии, общество в целом всегда будет хорошо относиться к России и всегда так или иначе будет ориентироваться на Россию. Это особенности национальной сербской ментальности», – сказал он.

В связи с этим, как отметил политолог, не следует преувеличивать опасность протестов в Белграде. «Определенным образом это тоже влияет. Я считаю, что это будет гораздо тяжелее, чем на Украине», – сказал он.

Напомним, оппозиция в Сербии протестует уже третий месяц. Поводом к началу массовых уличных протестов стало происшествие с одним из лидеров «Союза за Сербию» Борко Стефановичем, которого 23 ноября 2018 года жестоко избили. В происшествии обвинили правительство страны. 8 декабря в Белграде начались массовые акции. Протестанты заявляют об авторитарности режима Вучича, отсутствии реформ и засилии коррупции.

16 марта около 50 участников акций протеста во главе с лидером движения «Двери» Бошко Обрадовичем и бывшим мэром Белграда Драганом Джиласом ворвались в здание государственного телеканала РТС в Белграде. Они требовали предоставить им прямой эфир и обвинили его руководство телекомпании в необъективном освещении событий.

Премьер-министр Ана Брнабич заявила, что государство не потерпит насилия, и обвинила лидеров оппозиции в эскалации беспорядков. 17 марта манифестанты, протестующие против политики президента Сербии, прорвали оцепление возле президентского дворца в Белграде.

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