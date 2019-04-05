Сербская оппозиция готовит новые провокации

В субботу, 6 апреля, в столице Сербии запланирован очередной протест антиправительственной оппозиции «1 из 5 миллионов», представители которой намерены собраться перед зданием телеканала «Пинк», чтобы выразить недовольство его вещанием. Эта акция вновь провоцирует обострение обстановки, поскольку три недели назад протестующие ворвались в здание национального телевидения РТС с бензопилой.

Накаленная ситуация вызвала реакцию президента Сербии Александра Вучича, который пообещал журналистам не допустить насилия. «Лично я гарантирую журналистам, что во время протестов перед зданием «Пинк» в субботу ничего не произойдет, и никто их не побьёт», – заявил глава республики, отвечая на вопрос о том, как государство отреагирует, если демонстранты попытаются вторгнуться в здание телевидения «Пинк», как они это недавно сделали в РТС.

Президент Сербии заявил, что больше не позволит радикальных действий оппозиции. «Насилие недопустимо, и государство должно с ним бороться, если кто-то попытается его применить. В таком случае полиции придется реагировать. Мы стараемся не поддаваться на провокации, но они делают все», – сказал Вучич.

Стоит отметить, что несколько дней назад к протестующим обратился и владелец телекомпании «Пинк» Желько Митрович. В твиттере он заявил, что будет «рад гостям», а дети и женщины «получат цветы и угощения». Митрович также предупредил, что он «не Буйке [генеральный детектор РТС Драган Буйошевич], поэтому демонстранты увидят, как он ведет себя по отношению к хулиганам, если они попытаются вторгнуться в частное владение».

Белград, Катарина Лане

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