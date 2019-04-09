Балканская проблема: ситуация в регионе сложнее, чем считает Москва

Официальная Москва не проводит четкую внешнеполитическую линию на Балканах и преувеличивает свою роль. Как считают эксперты, Россия должна рассматривать перманентный политический кризис в этом регионе не только с точки зрения антироссийского противостояния, а в более широком ключе. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Александр Пивоваренко обратил внимание, что последние пять лет США заметно активизировались на Балканах после периода некоторого затишья, последовавшего за разгромом Югославии и уничтожения ее армии. «Последние 5 лет США, насколько можно судить по политическим процессам в регионе, активизировали свое присутствие. Что-то изменилось после саммитов НАТО в Уэльсе (2014 год, Россию впервые с конца «холодной» войны не пригласили на встречу) и Варшаве (2016 год, Россию продолжают обвинять в дестабилизации обстановки на Украине). Появился центр ПРО в Румынии, увеличилось присутствие в Польше и Прибалтике, с этого момента наблюдается радикально изменение ситуации в Юго-Восточной Европе: вступление в НАТО новых членов, анонсирование новых военных баз в Греции, Албании, модернизация баз в Румынии и Болгарии», – отметил эксперт.

По его оценке, США «активизируют свое присутствие и формируют своего рода восточный бастион», чтобы сделать свое присутствие на Балканах «более устойчивым, менее зависимым от постоянных политических кризисов и, соответственно, больше контролировать ситуацию. «США будут стремиться играть ведущую роль», – считает Пивоваренко.

По мнению доцента кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Максима Сучкова, США сейчас очевидно опасаются потерять свои доминирующие позиции на Балканах. «Есть несколько линий дискуссий, которые идут в Вашингтоне. В 90-е годы Балканы были достаточно важным регионом в системе, тем регионом, где американцы смогли позволить себе политический эксперимент и демонстрацию превосходства в постбиполярном мире. И меньше всего посчастливилось в этом отношении сербам, поскольку они как минимум дважды испытали на себе эту демонстрацию», – сказал Сучков.

При этом эксперт отметил, что сейчас ситуация иная и отношение к военным операциям в Вашингтоне изменилось. «Та операция, которая имела место в 99-м году (операция НАТО «Союзническая сила»), сейчас было бы гораздо сложнее ее реализовать. Но инерция великодержавного доминирования в Вашингтоне сильна, и это побуждает и администрацию к более проактивной политике в регионе. Есть объективная озабоченность, что американское влияние может снизиться», – полагает Сучков.

Он выразил уверенность, что, с точки зрения политики, на первом месте для США остается Россия. «После событий на Украине в 2014 году и после выборов Трампа в 2016-ом, Россия стала очень удобным инструментом принуждения к Альянсу и инструментом объяснения интенсивного расширения Альянса», – обратил внимание Сучков.

В то же время, как считает эксперт, большие опасения в Белом доме вызывает и другое направление – расширение экономического сотрудничества между балканскими странами и Китаем. Пивоваренко со своей стороны согласился, что на Балканах происходит смещение фокуса влияния от России к Турции и Китаю.

«Сейчас подчеркивается, что главным противником США на Балканах является не Россия, а Турция и Китай. США также противопоставляют себя ЕС, у них разногласия практически со всеми. Вопрос, как далеко они зайдут и могут ли возникнуть партнёрство с какими-то другими игроками», – отметил он.

«В ближайшие два года ситуация на Балканах станет временем формирования поиска тактических союзов, и стабильность в регионе будет зависеть от того, какой будет конфигурация отношений между большими игроками», – считает Пивоваренко.

В связи с этим доцент НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник Института Европы РАН Екатерина Энтина обратила внимание, что Москва склонна оценивать происходящее в рамках антироссийской политики расширения НАТО. «Это недооценка того, что происходит в регионе. Ситуация намного сложнее и глубже. Она разбита и точки зрения внутриеэсовских позиций, и сточки зрения позиций международных игроков», – считает она.

Эксперт подчеркнула, что распад Югославии, который стал причиной нынешних проблем региона, совпал с серьёзными изменениями на международной арене. «Львиная доля ответственности за распад Югославии лежит на европейцах. Надо признать, что Югославия была принесена в жертву единству складывающегося Европейского союза, если мы говорим о Европе, Европейском союзе в его нынешнем виде – перехода от экономических сообществ к сообществам политическим. Не с радостью европейцы отдали это пространство под американский контроль, поскольку на этом началась и закончилась независимая политика Европейского союза по отношению к своему «мягкому подбрюшью», своим границам», – сказала Энтина.

Эксперт пояснила, что Балканы, хотя и не являются ключевым регионом внешней политики США, являются удобной площадкой для Вашингтона. «Центральная и Восточная Европа сегодня демонстрируют наибольшую лояльность Вашингтону. Мы видим определённые противоречия между Западной Европой и США. Центральная и Восточная Европа является молодым, довольно лояльным и стремящимся к успеху и завоеванию своего места в геополитике регионом. Перебросить до какой-то степени «яйца» из одной корзины с Брюсселем – в корзину центрально-европейскую для Вашингтона было бы не дурно. Собственно, судя по созданию инфраструктуры и логистики, по политическим контактам, они этим и занимаются», – сказала эксперт.

По словам Энтиной, на Балканах Вашингтон добился значительных успехов. «Американцы в большей или меньшей степени они выровняли отношения даже с теми же сербами», – сказала она.

Эксперт подчеркнула, что Москва, напротив, не может похвастаться «комплексной политикой». «По большей части наша политика упирается в сербов и Белград и в сербской Боснии», – сказала она. При этом Энтина подчеркнула, что для России важна стабильность на Балканах. «Дестабилизация пространства приведет к приостановке либо отмене запуска «Турецкого потока», а это и имиджевые, и инвестиционные потери», – заключила она.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.04.19

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