Авиакатастрофа в «Шереметьево»: президент Сербии передал соболезнования Путину

Президент Сербии Александр Вучич направил телеграмму главе российского государства Владимиру Путину в связи с аварией в московском аэропорту «Шереметьево», где накануне вечером разбился лайнер «Аэрофлота», в результате чего, по уточненным данным, погибли более 40 человек.

«Примите искренние соболезнования в связи с трагедией в московском аэропорту «Шереметьево», где пламя стихии унесло большое количество жертв среди пассажиров и членов экипажа «Аэрофлота». Нас глубоко потрясли кадры ужасной аварии, и граждане Сербии разделяют скорбь со своими русскими друзьями. Пожалуйста, выразите глубокое сочувствие семьям погибших и пострадавшим с наилучшими пожеланиями скорейшего выздоровления. Хотя в эти моменты трудно найти слова утешения, я убежден, что Вы и государство Россия сделаете всё, чтобы обеспечить им всю необходимую помощь и поддержку», – говорится в телеграмме Вучича, сообщает пресс-служба президента Сербии.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 04.05.19

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