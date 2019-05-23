«Это было эмоциональное решение»: экс-канцлер ФРГ раскрыл подробности натовской атаки на Югославию

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который сегодня является гостем проходящего в Белграде большого симпозиума под названием «Мировые умы» (World Minds), раскрыл подробности подготовки решения о бомбардировках Югославии в 1999 году.

«Сначала было решение по поводу Ирака, мы должны были решить, участвовать или нет. Другим трудным решением было то, что нужно было согласиться с интервенцией в Афганистан. Вместе с партнерами НАТО нам пришлось принять решение и о нападении на Сербию. Это было очень эмоциональное решение, но мы должны были принять участие в бомбардировках после рассмотрения всей ситуации в Косово», – сказал Шредер.

Присутствующий на симпозиуме президент Сербии тоже высказался по поводу событий 1999 года. В ответ на вопрос генерального директора швейцарской компании «Ringier AG» Марка Вальдера о том, каковы его воспоминания о том периоде, Александр Вучич сказал: «Было бы легко критиковать Шредера и сказать, что это было плохое решение. Много гражданских погибло во время бомбардировок НАТО, невинных людей».

«Мы должны простить… мы не можем забыть, но мы должны продолжать двигаться дальше», – подчеркнул сербский лидер.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 23.05.19

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