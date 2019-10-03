В Германии косовары задержаны за убийство сербов

В немецком городе Абенсберг задержаны выходцы из Косово по подозрению в расправе над двумя сербами. Полиция Нижней Баварии предполагает, что эти преступления могут быть связаны между собой, пишет Bild.

По данным издания, 39-летний мужчина был застрелен накануне на парковке у супермаркета около 18:00. Через полчаса был тяжело ранен 46-летний мужчина около своего дома. Оба являются выходцами из Сербии.

Как сообщается, преступники были арестованы через полтора часа.

Абенсберг, служба информации РИА «Новый День»

Абенсберг. Другие новости 03.10.19

Политический прецедент: Сербию впервые пригласили на саммит стран Центральной Европы. / Давление, шантаж и угрозы: громкий политический скандал в США может аукнуться на Балканах. / «Вопреки тем, кому это мешает»: президент Хорватии не хочет уходить со своего поста. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»