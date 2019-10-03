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Четверг, 3 октября 2019, 16:13 мск

Новости Балканы

В Германии косовары задержаны за убийство сербов

В немецком городе Абенсберг задержаны выходцы из Косово по подозрению в расправе над двумя сербами. Полиция Нижней Баварии предполагает, что эти преступления могут быть связаны между собой, пишет Bild.

По данным издания, 39-летний мужчина был застрелен накануне на парковке у супермаркета около 18:00. Через полчаса был тяжело ранен 46-летний мужчина около своего дома. Оба являются выходцами из Сербии.

Как сообщается, преступники были арестованы через полтора часа.

Абенсберг, служба информации РИА «Новый День»

Абенсберг. Другие новости 03.10.19

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Балканы, В мире, Общество, Скандалы и происшествия, Германия, Европа, Косовская проблема, Сербия,