Республику Сербскую ожидает туристический бум

В Республике Сербской, которая входит в федерацию Босния и Герцеговина, растёт число туристов со всего мира. Об этом сообщила министр торговли и туризма РС Сузана Гашич. По ее словам, наибольшей популярностью пользуются санаторно-курортное лечение и олимпийский горнолыжный комплекс «Яхорина». В то же время туристы активно посещают города Баня Лука и Требине, а также национальные парки «Сутеска» и «Козара».

По словам министра, сейчас больше всего гостей в Республику Сербскую приезжает из соседних стран и Западной Европы. Однако прогнозируется всплеск интереса со стороны российских и китайских туристов.

Чтобы обеспечить необходимый уровень сервиса, министерство торговли и туризма Республики Сербской провело четыре образовательных цикла для экскурсоводов, через которые уже прошло 164 гида, а ещё 55 обучаются прямо сейчас.

В интервью порталу capital.ba Гашич также отметила, что аэропорт Баня-Луки занялся организацией прямого рейса из Москвы, который значительно увеличит приток туристов из России.

Баня-Лука, Катарина Лане

Баня-Лука. Другие новости 28.10.19

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