«Пусть унижают таким образом какую-то другую страну»: президент Сербии резко высказался о европолитиках и оппозиции

Президент Сербии Александр Вучич резко высказался в адрес европейских парламентариев, которые выступали в качестве посредников в переговорах между властью и оппозицией. По словам главы государства, сербское руководство под давлением европолитиков уже в достаточной мере пошло навстречу оппозиции.

«Они сдвигают сроки, но народ все равно не станет за них голосовать. Они хотят новых уступок, им мало того, что мы уже сделали. Пусть унижают таким образом какую-то другую страну, а Сербию не позволю», – подчеркнул Вучич в эфире телекомпании «Пинк», передает «Балканист.ру».

Комментируя недовольство оппозиции планами снизить барьер для попадания в парламент до 3%, Вучич отметил, что не хотел бы, чтобы Прогрессивная партия была в Скупщине в одиночестве. «Но оппозицию пугает развитие настоящей парламентской жизни. Они боятся и отговаривают людей участвовать в выборах. Они хотят бойкотировать эти выборы, а через полгода устроят хаос на улицах, требуя новых. Новых не будет. Следующие выборы пройдут в 2024 году. У Джиласа и Еремича (лидеров оппозиционного блока «Союз за Сербию») нет не то что трех процентов народной поддержки. У них и двух не наберётся!» – констатировал президент Сербии.

Вместе с тем Вучич четко обозначил свою позицию по поводу назначения даты парламентских выборов. «На 3 мая – последний возможный срок согласно Конституции – выборы назначены не будут», – сказал он и отметил, что ранее эта дата обсуждалась в ходе межпартийного диалога, участие в котором также принимали депутаты Европарламента.

Напомним, еще одной возможной датой проведения парламентских выборов, о которой шла речь на переговорах власти и оппозиции, называлось 26 апреля 2020 года.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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