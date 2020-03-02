Президент Черногории обвинил Россию и Сербию в попытке госпереворота

Президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербию и Россию в содействии масштабным протестам против закона о свободе вероисповедания, который может стать основанием для изъятия святынь Сербской православной церкви (СПЦ) в пользу государства. В интервью Reuters Джуканович заявил, что «они используют Сербскую православную церковь для свержения прозападного правительства Черногории, которое ведет страну к членству в Евросоюз».

«Если вы спрашиваете, является ли это попыткой уничтожения Черногории и препятствованием ее намерению продолжить свой путь к европейской и евроатлантической интеграции, то можете не сомневаться», – подчеркнул Джуканович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Президент Черногории, который правит страной более 30 лет, также заявил, что Россия «пытается поставить под сомнение независимость Черногории», используя для этого протесты против закона «О свободе вероисповедания». «Москва недвусмысленно продемонстрировала свои интересы в текущей (религиозной) проблеме Черногории», – сказал Джуканович.

Комментируя это заявление, Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий подчеркнул, что «Черногории никогда бы не было, если бы не Россия», и отметил, что в свое время Россия помогла Джукановичу стать президентом. По словам Амфилохия, в то время «русские деньги его устраивали».

«Я ожидаю, что он (Джуканович) и премьер-министр Душко Маркович отменят безбожный, античерногорский, антиевропейский, антисербский и антивселенский закон ради самих себя и своей репутации», – заявил священнослужитель.

В Черногории более двух месяцев проходят массовые митинги против принятого парламентом страны закона «О свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин», согласно которому государство может конфисковать земли и храмы черногорских епархий Сербской православной церкви (СПЦ). Закон был принят парламентским большинством от правящей Демократической партии социалистов, лидером которой является президент страны Мило Джуканович, 27 декабря 2019 года. Выступавшие против этого закона депутаты от оппозиции были арестованы в здании парламента и в голосовании не участвовали. Только в субботу, 29 февраля, к соборному храму Воскресения Христова в столице страны Подгорице пришло более 100 тысяч человек.

Духовенство СПЦ в Черногории обратилось к народу страны, большинство которого составляют православные сербы, с просьбой защитить храмы и монастыри от возможного изъятия и передачи их в собственность так называемой Черногорской православной церкви, созданной в 2001 году при содействии власти во главе с Мило Джукановичем.

С обращением в знак поддержки епархий СПЦ, находящихся на территории Черногории, и против нового закона выступила и Русская православная церковь.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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