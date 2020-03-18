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Среда, 18 марта 2020, 18:40 мск

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Черногория сдалась: россияне смогут вернуться на родину

Российские дипломаты получили принципиальное согласие черногорских властей на организацию возвращения россиян самолетами авиакомпаний РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Черногории Кирилл Киржа. По его словам, черногорской стороне переданы списки граждан, имеющих на руках авиабилеты на родину, передает «Балканист.ру».

Напомним, в Черногории из-за ограничений, связанных с угрозой коронавируса, застряли более тысячи россиян. Подгорица настаивала на вывозе своих граждан из России в обмен на выезд россиян из Черногории. При этом подразумевалось, что граждан этой балканской страны бесплатно вывезет Россия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что РФ квалифицирует ситуацию как «беспрецедентную некооперабельность и нежелание вникнуть в суть гуманитарных проблем черногорской стороной».

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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