РПЦ: Президент Черногории пошел против собственного народа

Президент Черногории Мило Джуканович, организовавший гонения Сербской православной церкви, пошел против собственного народа. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. «Мы должны ясно это понимать, и мы должны ясно об этом заявить», – цитирует его слова официальный сайт Русской православной церкви.

Как считает священнослужитель, ситуация в Черногории свидетельствует о том, что Джуканович не понимает, во-первых, сути того, что такое Церковь, а во-вторых, он не понимает собственный народ.

«Сербская Православная Церковь в Черногории – это не какая-то иностранная организация, это Церковь черногорского народа. Если господин Джуканович, который является, насколько я знаю, человеком некрещеным и неверующим, пытается создать собственную церковь, то это очень большая ошибка. Такую ошибку уже допустил бывший президент Украины Порошенко: он пытался воспользоваться той ситуацией, которая сложилась, он пытался разыграть церковную карту для того, чтобы набрать очки в своей предвыборной борьбе. Как мы знаем, эта авантюра привела его к позорному и постыдному поражению на выборах», – подчеркнул митрополит Иларион.

В то же время представитель РПЦ выразил уверенность, что «господина Джукановича ждет такая же печальная участь, если он не пересмотрит свою позицию, если он не откажется от гонений на каноническую черногорскую Православную Церковь».

«Я думаю, что самый лучший способ нарушить все коронавирусные ограничения – это взять православного епископа и посадить в тюрьму, потому что тогда люди непременно выйдут на улицы. И нарушения будут не на совести Церкви: Церковь не организовывала эти протесты. Нарушения будут на совести тех, кто создал эту ситуацию, прежде всего, на совести самого господина Джукановича», – заключил митрополит Иларион.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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