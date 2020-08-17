Македонская диаспора в Европе взбунтовалась против фальсификации выборов

Македонская диаспора в Европе объявила о проведении крупного митинга против фальсификации результатов июльских парламентских выборов в своей стране, на которых победил Социально-демократический союз Македонии (СДСМ). Акция пройдёт перед штаб-квартирой Европейского союза в Брюсселе в субботу, 19 сентября, передает «Балканист.ру».

В заявлении, которое распространила македонская диаспора, всех соотечественников призывают принять участие в митинге. «Последний референдум, а также фальсификации на парламентских выборах побуждают македонскую диаспору в Европе воззвать к правосудию», – говорится в сообщении Координационного протестного комитета македонской диаспоры в Европе.

Кроме того, комитет призвал македонцев отстаивать на митинге прежнее название страны – «Республика Македония». В начале 2019 года в соответствии с Преспанским соглашением оно было изменено на «Республика Северная Македония». «Будем ли мы мирно наблюдать за процессом разрушения Македонского государства? Пусть сопротивление диаспоры даст начало новым протестам и непризнанию искусственного «Северного» государства. Только вместе мы сможем внести свой вклад в сохранение македонского государства и нашего самоопределения. Македония навеки, «Северная» – никогда!» – говорится в заявлении.

Документ распространен среди македонских сообществ в Женеве, Лондоне, Хельсинки и Брюсселе.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

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