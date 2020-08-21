Байден не лучше Трампа: в Сербии оценили кандидатов на пост президента США

Кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден в качестве президента едва ли окажется для Сербии лучшим вариантом, чем существующее положение дел, когда во главе США Дональд Трамп. Об этом заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире телеканала Happy.

При этом министр иностранных дел подчеркнул, что Сербия не намерена вмешиваться в американские президентские выборы, однако живущие там граждане сербского происхождения «знают, кто и что сказал и кто что сделал в прошлом», пишет «Балканист.ру». Именно поэтому на последних выборах их голоса достались Дональду Трампу, и такая же ситуация сложится сейчас, «если сербы составят о нем более положительное мнение, чем о Байдене», считает Дачич.

«Это несложно, учитывая заявления Байдена о Сербии и сербах, а также близость демократов к албанским лоббистам», – заявил он, подчеркнув при этом, что Байден – опытный политик, и «ему придется как-то согласовать свои взгляды с реальными интересами Америки в настоящий момент».

Эти интересы, по мнению главы сербского МИД, «должны учитывать укрепление международных позиций Сербии в том смысле, что теперь без Белграда ничего нельзя будет решить» в косовском вопросе. Соглашение с Приштиной должно учитывать интересы и сербов, и албанцев, однако сербская сторона уже заявила, что не примет ультиматумов.

Издание напоминает, что в США 3 августа стартовала кампания «Сербы за Трампа», которая должна мобилизовать около миллиона американцев сербского происхождения. Такой выбор политического лидера обусловлен тем, что соперники Трампа в лице демократов ранее открыто поддерживали самопровозглашенное Косово.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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