Хорватская спецслужба подготовила доклад о пророссийском «великосербском экстремизме»

Агентство безопасности и разведки Хорватии (SOA) обнаружило в государствах балканского региона проявления «великосербского экстремизма», который, по мнению спецслужбы, выражается в «отрицании территориальной целостности и суверенитета Республики Хорватия, а также других стран-соседей, в частности Косово, Боснии и Герцеговины и Черногории», пишет «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

«Великосербский экстремизм выступает против расширения Евросоюза и НАТО на юго-восток Европы, подчеркивая при этом свою приверженность России, – говорится в отчете хорватской спецслужбы. – Этот экстремизм публично выражается на мероприятиях великосербских экстремистских организаций, а также на других массовых собраниях, где, помимо озвучивания экстремистских лозунгов, уничтожаются хорватские государственные символы».

В документе обращается внимание на ситуацию в Черногории, где, по оценке SOA , происходит столкновение «прозападных независимых сил» и «просербских сил», которые, по их мнению, выступают «против членства Черногории в НАТО и за укрепление связей с Россией».

В отчете также отмечается, что ситуация с безопасностью на юго-востоке Хорватии «продолжает оставаться нестабильной по многочисленным политическим, экономическим и социальным причинам». В документе утверждается, что религиозный экстремизм и национализм по-прежнему активен в странах, расположенных юго-восточнее Хорватии. В частности, серьезную опасность представляет радикальный ислам в соседней Боснии и Герцеговине.

«Радикальный ислам в странах нашего юго-восточного соседства по-прежнему присутствует. Существование анклавов, где практикуется радикальное толкование ислама и где не признаются законы и демократических порядок официального государства, несут риск для безопасности», – считает SAO.

Как считает спецслужба, отдельную дополнительную проблему для Хорватии представляют возвращающиеся на Балканы воевавшие на Ближнем Востоке исламисты, которые остаются членами террористических организаций, а также мигранты. Из-за их наплыва в Боснию и Герцеговину оттуда вынуждены уезжать хорваты, что сильно меняет этнический состав БиГ и ее мультинациональный характер.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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