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Среда, 16 декабря 2020, 13:20 мск

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Сергей Лавров прибыл с визитом в Хорватию

Фото: официальный аккаунт МИД России в социальных сетях

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые за 16 лет прибыл с визитом в Хорватию. По данным хорватских СМИ, одним из поводов стало открытие нового здания посольства РФ в Загребе, пишет «Балканист.ру».

Лавров провел переговоры с хорватским коллегой Горданом Грличем Радманом. Также запланирована встреча с премьер-министром Андреем Пленковичем и президентом страны Зораном Милановичем.

В программе визита Лаврова – подписание документов о культурном сотрудничестве и плана консультаций между хорватским и российским МИД.

Предполагается, что основными темами переговоров станут двусторонние отношения, а также взаимодействие с Евросоюзом и общая политическая ситуация на юго-востоке Европы.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

Загреб. Другие новости 15.12.20

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