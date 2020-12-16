Сергей Лавров прибыл с визитом в Хорватию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые за 16 лет прибыл с визитом в Хорватию. По данным хорватских СМИ, одним из поводов стало открытие нового здания посольства РФ в Загребе, пишет «Балканист.ру».

Лавров провел переговоры с хорватским коллегой Горданом Грличем Радманом. Также запланирована встреча с премьер-министром Андреем Пленковичем и президентом страны Зораном Милановичем.

В программе визита Лаврова – подписание документов о культурном сотрудничестве и плана консультаций между хорватским и российским МИД.

Предполагается, что основными темами переговоров станут двусторонние отношения, а также взаимодействие с Евросоюзом и общая политическая ситуация на юго-востоке Европы.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

Загреб. Другие новости 15.12.20

В Белграде зажгли вечный огонь, доставленный из России. / Визит Лаврова в Сараево обернулся скандалом: официальные представители мусульман и хорватов в БиГ возмущены позицией Москвы. / Демарш: член президиума Боснии и Герцеговины не явился на встречу с Лавровым. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»