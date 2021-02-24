В Хорватии определили подозреваемых в громком убийстве российских журналистов

В громком убийстве российских журналистов Виктора Ногина и Геннадия Куринного, совершенном 1 сентября 1991 года на территории Хорватии, подозреваются сотрудники специального подразделения полиции Сербской Краины. Об этом сообщило министерство внутренних дел Хорватии.

Имена подозреваемых не раскрываются. Сообщается, что речь идет о гражданине Хорватии и Боснии и Герцеговины (1957 г.) и гражданине Боснии и Герцеговины (1965 г.). Нападавшим на момент совершения преступления было 26 и 33 года. В настоящее время подозреваемые находятся за пределами Хорватии, передает «Балканист.ру».

Российские журналисты Виктор Ногин и Геннадий Куринной были убиты 1 сентября 1991 года во время вооруженного конфликта в Хорватии, когда хорватские сербы объединились в Республику Сербскую Краину (ликвидирована в 1995 году) и воевали против хорватских республиканских властей, взявших курс на отделение от Югославии. Ни одна из сторон, участвовавших в конфликте, впоследствии не желала признавать вину в убийстве журналистов. В 2012 году проведения расследования официально затребовали Галина Куринная (жена Геннадия Куринного), а также известный российский журналист Владимир Мукусев.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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