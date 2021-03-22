В Боснии разгорается громкий скандал из-за покупки российской вакцины «Спутник V»

В Боснии и Герцеговине (БиГ) разгорается очередной громкий скандал, связанный с коронавирусной угрозой. Сначала в период пандемии на приобретении в Китае крупной партии неисправных аппаратов ИВЛ за 5,6 млн евро попался премьер-министр Федерации БиГ Фадил Новалич. Сейчас в центре внимания оказалась сделка с покупкой российской вакцины «Спутник V», передает «Балканист.ру».

Как пишет издание, исследовательская группа портала Inforadar опубликовала данные, показывающие, как боснийские политики зарабатывают на общей проблеме. Речь идет о тендере на поставку вакцины «Спутник V», который выиграла фирма Medimpex DOO, взяв на себя обязательство закупить 500 тысяч единиц препарата по цене 14,3 евро за дозу (или 28 конвертируемых марок – КМ). При этом у препарата фиксированная стоимость – 9,95 долларов (16,3 КМ). В пересчёте на боснийскую валюту получается, что с каждой ампулы компания получает в качестве комиссионных почти 12 KM, или 6,13 евро прибыли. Таким образом, как говорится в материале, получается, что на закупке 500 тысяч доз Medimpex DOO заработает 3,065 млн евро.

Сообщается также, что Medimpex DOO закупит вакцину «Спутник V» через компанию из Швейцарии ALLIANZ SWISS TRADE. Эту фирму журналистам не удалось найти в швейцарских реестрах – свидетельства о ее работе на рынке нет.

Журналисты также выяснили, что эксклюзивным агентом (дилером), который будет курировать поставки препарата, стал некий Никола Зукур Лакушич. По данным местных СМИ, бизнесмен занимается продажей вакцин на территории бывшей Югославии и будет работать с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Примечательно, что человек по имени Никола Лакушич известен балканской общественности тем, что 2016 году в Белграде его судили за попытку убийства в центре города члена криминальной боснийской группировки. Корреспонденты Inforadar уверены, что речь идет об одном и том же гражданине, которого называют «балканским Остапом Бендером». По данным источников в полиции, люди, обладающие внушительным криминальным досье, часто меняют свое имя, чтобы скрыть нелециприятные факты своей биографии.

Журналисты также выяснили, что директор Medimpex DOO Шемсо Mуэдзин – давний знакомый и земляк Асима Cарайлича, политика из рядов Партии демократического действия, которая является главной политической силой в энтитете. В этой же партии состоит также премьер-министр ФБиГ Фадил Новалич, который сейчас оказался под судом из-за покупки неисправных аппаратов ИВЛ.

Стоит отметить, что на прошлой неделе для поддержки Hовалича в Сараево приехал лидер Либерально-демократической партии Сербии Чедомир Йованович, известный пронатовскими взглядами. При этом политик является советником члена президиума Боснии и Герцеговины от хорватов Желько Комшича.

По мнению Йовановича, Новаличу «некогда было обеспечивать граждан вакцинами, потому что он целыми днями сидит в судах». Ничего криминального в афере с закупкой аппаратов ИВЛ сербский политик не увидел. По его мнению, «против Партии демократического действия идёт политическая кампания, которая тормозит процесс поставок вакцины».

Тем не менее, боснийские журналисты считают, что именно Йованович мог связать агента Николу Лакушича со своими сараевскими друзьями. Подозрения о связях Йовановича, Лакушича и скомпрометированного премьер-министра Hовалича считают обоснованными в Социал-демократической партии Боснии и Герцеговины (СДП). Заместитель председателя СДП Войин Миятович заявил Inforadar, что закупка вакцины тоже может оказаться аферой.

«Из Белграда и Сараево мы получаем разного рода информацию о том, что закупка вакцин правительством ФБиГ, мягко говоря, странная. Чедомир Йованович и многие другие, связанные с правящей коалицией ФБиГ, упоминаются в этой сделке как посредники. Чтобы не повторилась история с [закупкой неисправных] ИВЛ, позвольте органам и в первую очередь – Национальному агентству безопасности проверить, нет ли нарушений в закупке вакцины. По меньшей мере странно то, что из государства, не закупившего ни одной вакцины, мы превратимся в страну, которой удалось за три дня договориться о поставке полумиллиона препаратов. У нас уже есть горький опыт с аппаратами ИВЛ и прочими сомнительными махинациями за время эпидемии, и не вижу ничего спорного в том, чтобы провести проверку процедур поставки», – подчеркнул Миятович.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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