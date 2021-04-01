«Связаны с организованной преступностью»: Вашингтон начал давление на президента Черногории

Американские правозащитники начали кампанию против президента Черногории Мило Джукановича. Об этом передает «Балканист.ру» со ссылкой на отчет неправительственной организации Freedom House (FH), которая занимается исследованием политических и гражданских свобод в мире.

По данным правозащитников, члены Демократической партии социалистов (ДПС) президента Черногории «связаны с организованной преступностью», а «проблемами этой страны остаются коррупция и отсутствие беспристрастного правосудия». «Коррупция остается проблемой в Черногории. У судебной системы есть серьезные недостатки, и нет никаких гарантий, что приговор суда будет справедливым», – сообщает FH.

Как отмечается в отчете, во время политического кризиса в Черногории «ДПС и ее партнеры по коалиции обладали несоразмерным преимуществом из-за широко распространенного злоупотребления государственными ресурсами». «Многие функционеры ДПС связаны с организованной преступностью, что обеспечивает им рычаги для незаконного давления на избирателей и кандидатов… Как госслужащие, так и представители частного сектора, работающие с госпредприятиями, долгое время сталкивались с давлением: их заставляли голосовать за партию [Джукановича]», – отмечает FH.

По мнению Freedom House, до 80% бюджета которой состоит из грантов американского правительства, Черногории нужно восстанавливать верховенство права, поскольку в судебной системе все еще наблюдаются «серьезные проблемы с прозрачностью, открытостью, профессионализмом и подотчетностью».

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 01.04.21

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