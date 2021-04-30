Сербия и Венгрия открыли друг для друга границы: только для вакцинированных

С сегодняшнего дня вакцинированные от коронавируса граждане Сербии смогут въезжать в Венгрию без PCR-теста и обязательного карантина, и те же правила будут действовать к поставившим прививку венгерским гражданам, прибывающим в Сербию. Об этом сообщил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович.
«У меня была возможность поговорить по телефону с моим венгерским коллегой Петером Сияртом и согласовать соглашение между двумя странами, согласно которому Венгрия и Сербия принимают и признают все свидетельства о вакцинации наших граждан, независимо от типа вакцины, которой они были вакцинированы», – уточнил он.
Глава сербского МИД также отметил, что вакцинированные граждане Сербии смогут пользоваться услугами, которые в Венгрии предоставляются только вакцинированным жителям страны.
«С 30 апреля это соглашение вступает в силу, и граждане двух стран, которые были вакцинированы в соответствии с нашими и венгерскими правилами, могут свободно перемещаться – из Сербии в Венгрию и из Венгрии в Сербию», – заверил Селакович.
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