Сербия поможет Черногории с вакциной от коронавируса

Белград отправит в срочном порядке партию вакцины против коронавируса в Черногорию: накануне туристического сезона страна испытывает острую нехватку препарата.

Гуманитарная помощь будет отправлена по инициативе президента Сербии Александра Вучича, который ранее подчеркивал, что «все потеряет смысл, если мы не окажем помощь в вакцинации и соседним странам», и при этом отмечал, что у Сербии достаточно препаратов, передает «Балканист.ру».

Предполагается, Белград направил в Черногорию 10 тысяч доз Vaxzevria (новое название AstraZeneca). Ранее такого рода гуманитарную помощь Сербия оказывала Северной Македонии, а также Боснии и Герцеговине.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 30.04.21

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