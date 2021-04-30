«Великая Босния»: российские дипломаты отреагировали на возможные планы США по переделу границ на Балканах

Заявления специального представителя Госдепартамента США на Западных Балканах Мэтью Палмера могут являться подтверждением планов территориального передела на Балканах. Об этом заявило посольство России в Боснии и Герцеговине (БиГ), комментируя обвинения американского дипломата в адрес Москвы в подрыве стабильности и территориальной целостности БиГ, а также его слова, что Вашингтон не поддерживает ни «Великую Сербию», ни «Великую Хорватию», ни «Великую Албанию», но выступает за «Великую Боснию и Герцеговину».

Как пишет «Балканист.ру», на высказывания Палмера российское посольство ответило словами главы МИД РФ Сергея Лаврова по поводу обвинений Болгарии о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам боеприпасов в чешском Врбетице. «По мнению Палмера, а очевидно он не одинок в своих взглядах, во всех бедах Боснии и Герцеговины виновата Россия. Такие выводы мы можем прокомментировать только словами Сергея Лаврова – «Хорошо еще, что в убийстве эрцгерцога Фердинанда нас не обвиняют», – заявили в диппредставительстве РФ.

Посольство также указало на интересную оговорку в заявлении Палмера. Когда на Балканах речь заходит о чем-то «великом», то имеется в виду, прежде всего, перекройка границ. «Станет ли аллегория Палмера сигналом для боснийских мусульман, проживающих в Сербии, Черногории, провинции Косово, Северной Македонии, Хорватии и Словении, о том, что пришло время создать «Великую Боснию и Герцеговину?», – говорится в заявлении.

Кроме того, российское посольство ответило на заявления американского посла в БиГ Эрика Нельсона, который пригрозил санкциями боснийским политикам за нарушение положений Дейтонского соглашения или коррупцию. Дипломаты РФ подчеркнули, что в американской руке дружбы, которую посол США предлагал боснийцам в качестве альтернативы «российскому кулаку», уже «на всякий случай зажаты санкции». «Все, как в известной американской поговорке [знаменитого американского бандита Аль Капоне]: «Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом», – пояснили в российском диппредставительстве.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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