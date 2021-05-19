Российская авиакомпания отменила прямые рейсы в столицу Северной Македонии

Российская авиакомпания Nordwind отменила запланированные с 21 мая регулярные полеты по маршруту Москва – Скопье – Москва. В этих условиях в столицу Северной Македонии можно добраться только через Белград, передает «Балканист.ру».
Издание отмечает, что прямые перелеты в Москву – давняя мечта македонских граждан, желающих посетить Россию. В свою очередь, рейсы из российской столицы в Скопье могли бы обеспечить дополнительный приток туристов в Северную Македонию, для въезда в которую не требуются виза и тест об отсутствии коронавируса.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 19.05.21
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