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Среда, 19 мая 2021, 18:17 мск

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Российская авиакомпания отменила прямые рейсы в столицу Северной Македонии

Российская авиакомпания Nordwind отменила запланированные с 21 мая регулярные полеты по маршруту Москва – Скопье – Москва. В этих условиях в столицу Северной Македонии можно добраться только через Белград, передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что прямые перелеты в Москву – давняя мечта македонских граждан, желающих посетить Россию. В свою очередь, рейсы из российской столицы в Скопье могли бы обеспечить дополнительный приток туристов в Северную Македонию, для въезда в которую не требуются виза и тест об отсутствии коронавируса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.05.21

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