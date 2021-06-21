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Понедельник, 21 июня 2021, 18:25 мск

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В Яузе выловили плод недоношенного ребенка

По факту обнаружения плода недоношенного ребенка в реке Яуза в центре Москвы возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, тело недоношенного ребенка мужского пола с отходящей от пупочного кольца пуповиной (возраст плода приблизительно 6-7 месяцев) было обнаружено накануне вечером в Яузе вблизи Рубцовской набережной.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств случившегося. Для установления жизнеспособности плода назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется розыск матери и возможных очевидцев ЧП.

Москва, Светлана Антонова

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