Венгерский визовый центр в Москве приостановил выдачу туристических виз

Визовый центр Венгрии в Москве VFS Global временно перестал принимать заявления на оформление туристических виз. Прием документов возможен по ограниченным целям поездки, передает «Интерфакс».

В Генконсульстве Венгрии в России пояснили, что свободных окон для подачи заявлений на визу в августе уже нет. Возможна запись на сентябрь, но, когда именно можно будет подать заявление, необходимо уточнять в визовом центре.

С 27 июля 2021 года правительство Венгрии разрешило въезд россиянам, привитым от коронавируса, при наличии действующей шенгенской визы. При этом не потребуется ПЦР-тест и карантин по прибытии.

Россия возобновила авиасообщение с Венгрией с 10 июня.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.08.21

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