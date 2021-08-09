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Понедельник, 9 августа 2021, 18:22 мск

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Венгерский визовый центр в Москве приостановил выдачу туристических виз

Фото: официальный сайт правительства Венгрии

Визовый центр Венгрии в Москве VFS Global временно перестал принимать заявления на оформление туристических виз. Прием документов возможен по ограниченным целям поездки, передает «Интерфакс».

В Генконсульстве Венгрии в России пояснили, что свободных окон для подачи заявлений на визу в августе уже нет. Возможна запись на сентябрь, но, когда именно можно будет подать заявление, необходимо уточнять в визовом центре.

С 27 июля 2021 года правительство Венгрии разрешило въезд россиянам, привитым от коронавируса, при наличии действующей шенгенской визы. При этом не потребуется ПЦР-тест и карантин по прибытии.

Россия возобновила авиасообщение с Венгрией с 10 июня.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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