Северная Македония вновь выслала российского дипломата

Северная Македония в очередной раз выслала высокопоставленного российского дипломата. Как сообщили местные средства массовой информации со ссылкой на источники в МИД страны, речь идёт о заместителе военного атташе А. Шевченко, передает «Балканист.ру».

По данным СМИ, российский дипломат «совершил недопустимые дипломатические действия и не соблюдал дипломатических правил в Македонии». Министерство иностранных дел Македонии не стало опровергать данную информацию, подчеркнув, что «меры были приняты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, в целях защиты национальной безопасности и согласно правилам страны-члена НАТО».

В мае этого года Македония уже объявляла персоной нон грата одного российского дипломата. Москва ответила высылкой сотрудника посольства Северной Македонии в России.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

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