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Вторник, 17 августа 2021, 16:57 мск

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Москва готовит ответ на высылку дипломата из Северной Македонии

Москва готовит ответ на высылку российского дипломата из Северной Македонии. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Ответ, конечно, последует», – цитирует его слова РИА «Новости».

Ранее сегодня стало известно, что Северная Македония высылает второго российского дипломата. В российском посольстве подтвердили факт получения ноты об объявлении персоной нон грата одного из сотрудников посольства, данный сотрудник уехал из Северной Македонии за 10 дней до этого в связи с завершением командировки.

Москва, Светлана Антонова

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