Путин обсудит с премьер-министром Венгрии проблемы европейской безопасности

Президент РФ Владимир Путин намерен в Москве обсудить на предстоящих 1 февраля переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном актуальные проблемы обеспечения европейской безопасности.

«Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности», – говорится в сообщении Кремля.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии рассчитывает договориться с лидером РФ об увеличении поставок российского газа.

Москва, Светлана Антонова

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