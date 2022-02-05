Парламент Черногории отправил в отставку правительство

Парламент Черногории проголосовал за отставку правительства страны во главе с Здравко Кривокапичем. Решение поддержали 43 депутата, против были только 11.

Как пишет «Балканист.ру», в ходе обсуждения депутат от «Демократического фронта» Милан Кнежевич указал, что члены Демократической партии социалистов (ДПС) президента Черногории Мило Джукановича поддерживают отставку кабинета министров, чтобы войти в новое парламентское большинство.

Председатель Социал-демократической партии (СДП) Драгиня Вуксанович-Станкович обвинила кабмин Кривокапича «в предательстве национальных интересов Черногории ради Сербской православной церкви и сербского национализма, в экономических просчётах и замедлении евроинтеграции».

Согласно Конституции Черногории, теперь должны быть назначены досрочные парламентские выборы.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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