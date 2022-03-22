Сербия потребовала от ЕС обеспечить доступ к российской нефти

Сербия потребовала от Евросоюза разработать механизм доступа к покупке российской нефти, поскольку страна находится в окружении стран-членов ЕС, объявивших санкции против РФ, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Крупнейшее предприятие «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС), мажоритарным акционером которого является «Газпром нефть», покупало российское топливо у европейских посредников – компаний Glencore и Vitol. Последний пакет антироссийских санкций ЕС предусматривает запрет европейским фирмам участвовать в транзакциях с партнерами за пределами Евросоюза, где контрольный пакет акций принадлежит России. Таким образом появилась угроза прекращения поставок нефтепродуктов в Сербию.

Ранее президент страны Александр Вучич обращал внимание, что после антироссийских санкций НИС больше не может получать из Европы химикаты для нефтехранилищ. «Мы больше не имеем права их ввозить. Они [ЕС] оставили себе возможность ввозить нефть, у нас её отобрали. Нужны запчасти, химикаты, которые согласно решению ЕС, мы не можем ввозить», – отмечал Вучич.

При этом президент Сербии подчеркивал лицемерие руководства Евросоюза, которое сохранило для себя возможность покупать российские энергоресурсы, но лишило её Сербии. «Они не русских наказали, не себя, а нас, сербов», – заявил политик.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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