Президент Сербии: Украинский конфликт может перерасти в глобальное противостояние

Украинский конфликт может перерасти в более масштабное противостояние к концу года. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. «Я бы хотел ошибаться», – цитирует «Балканист.ру» его выступление в эфире одного из национальных телеканалов.

Вучич обратил внимание, на обострение ситуации на Балканах, которое провоцируют приштинские «власти» во главе с «премьер-министром» самопровозглашенной республики Альбином Курти. «[У албанцев] есть два намерения. Первое – унизить сербов и еще больше лишить их прав. А другое – заключается в прагматичном решении Курти сократить количество голосов, отданных за мой выборный список. Я не думаю, что второй момент важен: разница в голосах будет значительной. А вот первый вызывает опасения. Мир, – думая, что они прижали нас к стене, – готов умолчать о намерении Альбина Курти спровоцировать нестабильность и проблемы в регионе. Наша задача не попасть в ловушку, особенно сейчас», – пояснил президент Сербии.

При этом Вучич подчеркнул, что против интересов Сербии в балканском регионе выступают не только самопровозглашенные власти в Приштине, но и часть правящего режима в Черногории, определенные круги в Боснии и Герцеговине и Хорватия. «Загреб считал, что после изгнания сербов, а затем вступления в ЕС хорваты стали доминирующей силой на Балканах. Но Сербия по-прежнему самая сильная страна в регионе, и у нас заметный экономический рост, темпы которого в этом году будут еще очевиднее», – отметил он.

По мнению сербского лидера, правящим кругам ряда соседних стран Сербия никогда не даст покоя, о чем красноречиво свидетельствуют заголовки албанских и хорватских газет, а также ряда черногорских или сараевских СМИ. «Не переживайте по этому поводу, несмотря на все личные обиды. Объект их ненависти к Сербии – это я, поэтому они стремятся комментировать каждое мое видео, каким бы шутливым оно ни было. Это говорит об их одержимости Сербией. Посмотрите, как те, кто стыдился упоминать о жертвах в Ясеноваце и операции «Буря», хотели бы вернуться к власти. Мы никого не подвергаем опасности, вопрос ставится об элементарной гордости и достоинстве, о самоуважении. Мы показали, что защищаем мир», – подчеркнул Вучич.

В качестве одной из приоритетных задач сербский лидер обозначил необходимость сохранить мир – для жителей как Сербии, так и всего региона Западных Балкан. «Я люблю руководствоваться фактами, я называю это логикой железных определителей. Как я предсказывал конфликт на Украине, так сейчас считаю, что к концу года дойдет до более крупного конфликта. Я хотел бы ошибаться», – отметил он.

«Наша работа – сохранять мир, и нам нужно расти, трудоустраивать людей, возвращать их из-за границы. По некоторым оценкам, мы видим, что население Сербии увеличилось. Часть вернулась из-за пандемии коронавируса. Есть данные, согласно которым в страну вернулись более 150 тысяч человек», – сказал президент Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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