«Совершенно недопустимо»: российские дипломаты жестко отреагировали на скандальное заявление главы МИД Хорватии

Посольство РФ в Загребе считает недопустимым заявление министра иностранных дел Хорватии Гордана Грлич-Радмана, который в эфире телерадиоканала HRT назвал президента России Владимира Путина «военным преступником» и пожелал его «скорейшего свержения».

«Оскорбительные выражения и безосновательные обвинения со стороны главы внешнеполитического ведомства Хорватии в адрес президента Российской Федерации абсолютно неприемлемы. Совершенно недопустимо также квалифицировать законно избранные власти Российской Федерации как «режим», публично рассуждать о желательности их скорейшей смены», – цитирует «Балканист.ру» заявление посольства РФ.

Как считают российские дипломаты, такая риторика подрывает двусторонние отношения. «Подобное безответственное поведение представителей руководства Хорватии разрушает ткань двусторонних российско-хорватских отношений, которым в этом году исполняется 30 лет. Мы призвали Загреб соблюдать приличия во избежание негативных последствий для межгосударственных связей между Россией и Хорватией. Считаем также необходимым придерживаться общепринятых правил международного общения и дипломатического этикета», – говорится в сообщении посольства РФ в Загребе.

Напомним, ранее подобные обвинения в адрес российского лидера допустил также президент США Джо Байден. В Кремле назвали его заявление непростительным. «Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире», – подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В МИД России вручили ноту протеста послу США в Москве, обратив внимание американской дипломатии, что такие высказывания ставят российско-американские отношения на грань разрыва.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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