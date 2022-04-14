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Четверг, 14 апреля 2022, 19:00 мск

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Устранение инакомыслящих: МИД России решительно осудил санкции Запада против официальных лиц Боснии и Герцеговины

МИД России решительно осуждает введенные 11 апреля Британией и США односторонние персональные ограничения в отношении члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика и целого ряда официальных лиц этого государства. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

«Подобная порочная практика незаконных санкций, которой в последнее время особенно увлечены на Западе, менее всего способна обеспечить реализацию позитивной повестки, укрепление доверия, межнационального согласия, мира и стабильности в Боснии и Герцеговине и регионе в целом», – подчеркнула Захарова.

«Очевидно, что, проводя такую злонамеренную и деструктивную линию, Запад стремится только к одному – переформатировать Балканы по собственным лекалам, в ущерб национальным интересам стран региона, под надуманными предлогами устранить всех инакомыслящих и несогласных с западной неоколониальной политикой», – отметила Захарова.

«Как и прежде, глубоко убеждены в том, что Балканы – это территория равноправного сотрудничества, а не противостояния, выяснения отношений и сведения счетов.

Призываем всех внешних участников отказаться от эгоистических подходов, вернуться к конструктивному взаимодействию на основе принципов Устава ООН и международного права», – заключила официальный представитель МИД РФ.

В понедельник, 11 апреля, Великобритания ввела санкции против Милорада Додика, а также против президента Республики Сербской Жельки Цвиянович. В тот же день США расширили свой санкционный список, где Додик находится несколько лет, добавив в него бывшего главного прокурора БиГ Гордану Тадич и депутата Палаты представителей парламента БиГ от бошняцкой Партии демократического действия Асима Сарайлича.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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