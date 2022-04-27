«Опасное шарлатанство»: президент Хорватии выступил против включения Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович назвал «опасным шарлатанством» планы по включению Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. По его словам, союзникам по блоку в первую очередь нужно решить ряд проблем в балканском регионе, в том числе в Боснии и Герцеговине.

«Что касается меня, то пусть вступают в НАТО, пусть и дальше играются, и тыкают разъяренного медведя ручкой в глаз. Но пока не будет решен вопрос о выборах в БиГ и пока там не обеспечат хорватам базовые права, хорватский Сабор (парламент) не должен ратифицировать чье-либо вступление в НАТО», – цитирует Милановича «Балканист.ру».

Президент Хорватии пояснил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО обсуждать можно, но при этом назвал это «опасной авантюрой» и «шарлатанством». «Идти дальше и втягивать в это Финляндию, которая находится в 50 километрах от Санкт-Петербурга? Я думаю, что это опасное шарлатанство. Но мы не можем сказать нет. Нам Финляндия важнее Хорватии и хорватов в Боснии и Герцеговине, так что ли?» – заявил он.

Миланович подчеркнул, что для Загреба первостепенную важность должны иметь интересы хорватов, в том числе проживающих в Боснии, а не проблемы Финляндии, которую готовы принять в НАТО «за одну ночь», в то время как «Болгария и Румыния [до сих пор] не могут войти в Шенген, Северная Македония и Албания не могут начать переговоры о вступлении в ЕС, и Косово не получило полного признания».

По словам хорватского президента, Загреб может одобрить присоединение новых стран к НАТО при условии, что в Боснии и Герцеговине будет проведена реформа законодательства с учетом интересов хорватов, являющихся одним из трех государствообразующих народов БиГ.

Стоит отметить, что на заявления Милановича отреагировал его главный политический соперник – премьер-министр страны Андрей Пленкович. Он выразил недовольство, что блокировку вступления Финляндии и Швеции в НАТО президент возложил на парламент. «Если он такой крутой, то пусть заблокирует эту идею на саммите НАТО в Мадриде… Зачем перекладывать это на парламентское большинство в Саборе?» – сказал Пленкович.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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