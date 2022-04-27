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Среда, 27 апреля 2022, 12:37 мск

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Венгрия продолжит получать газ из России через Болгарию

Фото: официальный сайт правительства Венгрии

Венгрия продолжит получать российский газ через территорию Болгарии и Сербии. «Газпром» уведомил Будапешт, что транзитные поставки оформляются отдельно, и контракт будет выполнен. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Хочу заверить всех, что приостановка поставок газа в Болгарию не означает прекращение транзитных поставок через Болгарию», – цитирует Сийярто «Балканист.ру».

Глава МИД Венгрии уточнил, что очередная дата оплаты за поставки российского газа для Венгрии наступает 22 мая. Будапешт перечислит средства в евро в «Газпромбанк», где сумма будет конвертирована в рубли.

Ранее стало известно, что София отказалась оплачивать «голубое топливо» из России по новой схеме. «Газпром» подтвердил, что поставки в Болгарию приостановлены. Аналогичное решение принято в отношении Польши.

Будапешт, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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