Северная Македония готова оплачивать российский газ по рублевой схеме

В Северной Македонии устранены препятствия для оплаты в рублях за поставки российского газа. Об этом сообщила глава Национального Банка Анита Ангеловска Бежовска.

«Мы со своей стороны все нормативы отрегулировали. Теперь проводить транзакции за оплату российского газа в рублях возможно», – цитирует ее слова «Балканист.ру».

Министр экономики Северной Македонии Крешник Бекташи со своей стороны заверил, что российский газ беспрепятственно поступает в страну через Болгарию – угрозы остановки промышленного сектора нет.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

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