Немецкий политик: Германия не имеет права учить кого-либо демократии

Депутат парламента федеральной земли Гамбург, мать четырёх детей Ольга Петерзен считает, что немецкие СМИ создают негативный образ Балкан, потому что страны региона являются более консервативными. Об этом политик заявила в интервью корреспонденту РИА «Новый День».

«Новый День»: Ольга, в начале марта 2022 года над ратушей Гамбурга был поднят флаг Украины в знак поддержки украинских беженцев, которых начал принимать город. Однако в конце мая его сняли. Чем это мотивировали власти?

Ольга Петерзен: Действительно, украинский флаг сняли со всех государственных зданий в Гамбурге. Официального объяснения не последовало, в том числе и для нас, депутатов ландтага федеральной земли Гамбург. Но приём беженцев с Украины продолжается.

«Новый День»: ФРГ считается мононациональным государством, однако на самом деле среди граждан и жителей Германии достаточно много выходцев из других стран. Как с этим обстоит дело в Гамбурге?

Ольга Петерзен: Безусловно, Гамбург, как портовый город, более интернационален, чем некоторые другие земли Германии. Собственно, я сама приехала сюда из Омска в 1998 году, когда мне было 16 лет. Кстати, хотела бы отметить, что большинство немецких СМИ называют мою партию, «Альтернатива для Германии» (АдГ), антииммигрантской. А я вспоминаю, как один мой коллега по ландтагу (земельному парламенту) Гамбурга заявил в интервью, что в его социал-демократической фракции только каждый десятый депутат в той или иной степени происходит из мигрантов, и партия надеется, что это число со временем увеличится. После чего я пригласила его на заседание фракции АдГ, где каждый третий депутат либо сам был иммигрантом, либо такой статус имели его родители.

Мы разговариваем, находясь на Балканах, потому я хотела бы отметить, что выходцы из этого региона, из стран бывшей Югославии, составляют весомую и ощутимую часть населения Гамбурга. И я этому очень рада, хотя многие из них оказались в Германии в связи с войнами начала 1990-х. Дело в том, что эти люди принесли с собой ту часть европейской истории и культуры, которой не хватает немцам. Хотела бы отметить, что в Гамбурге между ними нет вражды, независимо от того, кто где родился, к какому народу принадлежит и на какой стороне воевали их родственники.

«Новый День»: Чем для Вас лично являются Балканы?

Ольга Петерзен: Если судить о Балканах по той информации, которую поставляют немецкие и в целом европейские СМИ, то такое восприятие было бы явно несправедливым по отношению к этому региону. К сожалению, у нас Балканы представляются достаточно негативно. При этом мой личный опыт от посещения Сербии, а теперь и Боснии и Герцеговины, – он совсем другой. С моей точки зрения, такая разительная разница между медийной и реальной картинами связана с консервативностью балканских стран. Например, в Германии на данный момент считается современным возвышение всяческих меньшинств, которые устанавливают правила для большинства. И тут зачастую доходит до абсурда.

В Германии важно, чтобы во всех структурах определённое число женщин занимало те или иные позиции, у нас даже планируют ввести соответствующую квоту для всех избирательных списков. На последних выборах, где она ещё не была обязательной, отдельные партии – например, «зелёные», – ввели это требование внутрипартийным решением. Но даже у них не оказалось достаточного числа женщин, и тогда один из их кандидатов просто надел парик, юбку, и сказал: «Я чувствую себя женщиной, и поэтому баллотируюсь по женской квоте».

Страны, которые не пропагандируют подобный подход, в Европе считаются отсталыми, и их, к сожалению, пытаются стигматизировать – мол, вы находитесь на более низком уровне развития. Но я не считаю достижением, к примеру, то, что в Гамбурге тратятся огромные суммы денег на «трансгендерные туалеты» – то есть предназначенные для лиц так называемого «третьего пола», которые не считают себя ни мужчинами, ни женщинами. Таких людей в федеральной земле Гамбург меньше двадцати, но на туалеты для них потрачены миллионы евро – тогда как зачастую не хватает денег на ремонт тех же туалетов в школах или детских садах. Для меня, как для матери четырёх детей, подобная ситуация недопустима.

«Новый День»: Сербы небезосновательно считают Германию антисербски настроенным государством. Согласны ли Вы с такой оценкой?

Ольга Петерзен:Очень многое зависит от того, о каких именно немецких политиках или государственных деятелях идёт речь. К примеру, «зелёные» всегда называли себя партией, которая выступает против войны. Но когда в 1998 году эта партия вошла в первое правительство Герхарда Шрёдера, а их лидер Йошка Фишер стал главой МИД, то «зелёные» поддержали НАТО-вские бомбардировки Югославии. Тогда в Германии говорили, что «зелёные» отправили своих сыновей дальше, чем зашли их отцы, подразумевая Вторую мировую. При этом отмечу: позже Шрёдер признал, что его решение поддержать агрессию НАТО против Югославии было неправильным.

Сейчас ситуация некоторым образом повторяется. Партия «зелёных», опять вошедшая в правящую коалицию Германии, с большим энтузиазмом требует поставок вооружений в зону российско-украинского конфликта. Особенно в этом активна глава МИД ФРГ от этой партии, Анналена Бербок. При этом перед парламентскими выборами осенью у «зелёных» были большие плакаты с лозунгами «Нет поставкам оружия!» Если же говорить о простых гражданах Германии, то я не чувствую никакого негатива по отношению к сербам.

«Новый День»: В последнее время централизация государственного управления стала мировым трендом, даже в Германии федеральное правительство пытается ограничить права земель. А в Боснии и Герцеговине (БиГ) один из субъектов, мусульмано-хорватская федерация, фактически хочет поглотить другой – Республику Сербскую (РС). Естественно, в ФРГ никому не придёт в голову включить Гамбург в состав земли Шлезвиг-Гольштейн, но немецкое посольство в БиГ поддерживает подобные попытки в этой стране…

Ольга Петерзен: Это своеобразная болезнь многих немецких политиков – учить другие страны демократии, причём всегда через призму собственных взглядов на мир. Я думаю, что Германии нужно быть осторожной в этом плане. Для меня своеобразным примером нынешней немецкой «демократии» является ситуация в Тюрингии, где после земельных выборов премьером был избран представитель свободных демократов, которого поддержала и АдГ. Но тогдашний канцлер ФРГ Ангела Меркель пришла в ярость, поскольку проиграл кандидат от Левой партии (die Linke, бывшие коммунисты), на которого она ставила. Глава федерального правительства позвонила в ландтаг Тюрингии и заявила, что нужно провести повторное голосование. Новоизбранный премьер федеральной земли через несколько дней «добровольно» отказался от должности, и в результате был избран кандидат от фрау Меркель. Что ж, коммунисты всегда были ближе ей по духу.

Поэтому я думаю, что Германия не имеет права учить кого-то демократии, хотя, повторю, у нас это любят. Это хорошо видно по действиям фрау Бербок, которая катается по всему миру, в том числе и по Балканам, и рассказывает местным политикам, как им всё делать правильно. При том, что даже подготовленному человеку весьма сложно понять устройство той же Боснии и Герцеговины – у какого органа какие полномочия, какие права у трёх государствообразующих народов… И мне неприятно, что сейчас гражданин ФРГ Кристиан Шмидт пытается исполнять тут роль своеобразного наместника коллективного Запада, а ведь его полномочия как Высокого представителя в БиГ не утверждены Советом Безопасности ООН.

«Новый День»: Ольга, Вы были наблюдателем от Германии на парламентских выборах в России. В начале октября 2022 года в Боснии и Герцеговине состоятся всеобщие выборы. Вы не планируете приехать наблюдателем, к примеру, в Республику Сербскую? Кстати, эта республика должна понравиться любителям равноправия – президент РС женщина, она будет баллотироваться на второй срок, оппозиция на этот пост также выдвигает женщину…

Ольга Петерзен:Даже если бы все посты в балканских странах занимали бы женщины или представители меньшинств, уверена, в Германии и Европе нашли бы в чём обвинить местных политиков. К примеру, тот факт, что премьер Сербии является женщиной нетрадиционной сексуальной ориентации, никак не влияет на претензии к этой стране со стороны Брюсселя.

Что же касается наблюдения за выборами, то я всегда придерживаюсь принципа, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Потому если от соответствующих структур будет такое приглашение, я с удовольствием опять приеду в Боснию и Герцеговину.

Яхорина, Республика Сербская, Олег Хавич

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