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Вторник, 7 июня 2022, 16:57 мск

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Киев вновь потребовал от Болгарии предоставить оружие

В министерство иностранных дел Болгарии поступила нота посла Украины Виталия Москаленко с просьбой предоставить оружие Киеву. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что обращение перенаправлено в компетентные органы.

Комментируя запрос Украины, министр экономики и промышленности Корнелия Нинова обратила внимание, что решение об отказе в поставках оружия ранее принято парламентом страны. «Парламент принял решение – Болгария не будет отправлять оружие на Украину. Вопрос закрыт», – цитирует «Балканист.ру» заявление министра в ответ на просьбу об отправке на Украину гаубиц и ракетных комплексов.

Со своей стороны премьер-министр Кирил Петков заявил, что нет необходимости заниматься этим вопросом каждые две недели. «Болгарское государство сделало достаточно, чтобы поддержать их (украинцев)», – добавил Петков.

Вопрос поставок оружия на Украину – один из самых болезненных, с которыми сталкивается правительство Петкова. В стране произошло несколько массовых акций протеста против отправки вооружения Украине. В начале мая болгарский парламент решил, что София поможет Киеву только с ремонтом военной техники.

София, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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