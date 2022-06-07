Всеобщие выборы в Боснии и Герцеговине: Центризбиркому выделено финансирование

Высокий представитель в Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт, полномочия которого не признает часть международного сообщества, принял решение о выделении средств на проведение всеобщих выборов в БиГ 2 октября 2022 года. Распоряжение предусматривает передачу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) БиГ 12,5 млн боснийских марок (около 6,5 млн евро).

При этом Шмидт отменил принятое днем ранее решение Совета министров БиГ о выделении 9,7 млн марок на проведение выборов. Как отмечает «Балканист.ру», соответствующего указа пока нет на сайте канцелярии Высокого представителя, и неясно, из каких источников поступит финансирование.

Согласно закону, крайний срок распределения средств на организацию всеобщих выборов истек еще 19 мая, однако выделение финансов к указанной дате заблокировали представители хорватских политических партий. Они требуют изменить избирательный закон БиГ, поскольку нынешние правила фактически лишают их права избирать своего представителя в Президиуме Боснии и Герцеговины. К примеру, нынешний член Президиума БиГ от хорватов Желько Комшич фактически был избран голосами бошняков.

Согласно Дейтонскому мирному соглашению, определяющему функционирование Боснии и Герцеговины, полномочия Высокого представителя в БиГ должен утвердить Совет Безопасности ООН. Кристиан Шмидт получил эту должность решением Комитета по применению Дейтонского соглашения, при этом его легитимность не подтверждена СБ ООН. Его полномочия не признают Россия, Китай и один из двух энтитетов БиГ – Республика Сербская.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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