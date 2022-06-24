Для членства в ЕС теперь требуется участие в войне – глава МВД Сербии

Решения саммита ЕС наводят на мысль, что для получения статуса страны-кандидата в Евросоюз нужно ввязаться в войну. Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин.

«Евросоюз перестал притворяться, что существуют одинаковые правила для всех желающих присоединиться к ЕС, поскольку Украина стала страной-кандидатом вопреки невыполнению стандартов, которые так требовательно применяются по отношению к балканским странам. Она (Украина) перескочила несколько десятков лет давления, шантажа и бюрократии, и ей не пришлось бороться с коррупцией, соответствовать критериям в сфере юстиции или экономических реформ, а о сотрудничестве с судами по военным преступлениям и говорить не приходится», – отметил сербский министр, которого цитирует портал «Балканист».

Вулин обратил внимание, что статус кандидата Украина получила в момент, когда на ее территории идут боевые действия. «Страшно подумать, какие будут условия для завершения процедуры приема. Я надеюсь, что Молдавии не пришлось пообещать начать войну и что ее статус кандидата утвердили на честном слове, без обязательства воевать», – сказал глава МВД Сербии.

По его оценке, если решающим критерием для приема в члены Евросоюза или начала процесса присоединения является то, что страна должна находиться в состоянии войны, то Сербия могла начать переговоры еще в 1999 году.

«Все же получается, что такие правила не распространяются на тех, кого бомбил НАТО. Для ускоренного вступления в Евросоюз страна, выходит, должна начать воевать с Россией», – констатировал министр, добавив, что «до вчерашнего дня ЕС не был военным союзом, а состояние войны не было условием для начала переговоров о присоединении».

«Но теперь понятно, что это имеет решающее значение. Если условием ускоренного сближения Сербии с ЕС является необходимость начать войну с кем-нибудь, то – спасибо, не надо! Оно того не стоит», – заключил Вулин.

Белград, Служба информации РИА Новый День

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